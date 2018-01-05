В Украине предлагают создать совместную с «ЛДНР» группу поиска пропавших без вести

Киев предложил создать группу при участии представителей России, Международного комитета Красного Креста (МККК) и представителей т.н. «ЛНР» и «ДНР» для поиска пропавших без вести на Донбассе.

Об этом сообщила в Facebook представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко.

«Мы будем настаивать на создании механизма с участием Украины, РФ и МККК с приглашением представителей ОРДЛО (неподконтрольные Киеву территории Донбасса — Прим. Ред.) для поиска пропавших без вести и эксгумации тел погибших. Это должно быть аполитичная группа, эксперты и без политики — ради исполнения важной гуманитарной миссии», — написала она.

Геращенко также отметила, что «тема привлечения МККК к поиску пропавших должна стать одной из тем для обсуждения в нормандского формате.

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