 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Киеве заявили о крупнейших за пять лет запасах газа

Вторник, 9 января, 2018

В подземных хранилищах – 14,7 млрд кубометров газа.

На начало 2018-го года в подземных хранилищах газа Украины содержалось около 14,7 млрд. кубометров топлива. Это крупнейший показатель за последние пять лет, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

«Укртрансгаз закачал в подземные хранилища 9,2 млрд кубов газа поставщиков и производителей голубого топлива, что на 43,2% больше чем в 2016 году. За январь-декабрь 2017 года из украинских ПХГ отобрано 6,4 кубов газа – это на 23,2% меньше чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что за год поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины возросло до 20,8 млрд м куб.

При этом уже 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ из России, уточнили в Укртрансгазе.

Корреспондент



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования