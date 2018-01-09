В Киеве заявили о крупнейших за пять лет запасах газа

В подземных хранилищах – 14,7 млрд кубометров газа.

На начало 2018-го года в подземных хранилищах газа Украины содержалось около 14,7 млрд. кубометров топлива. Это крупнейший показатель за последние пять лет, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

«Укртрансгаз закачал в подземные хранилища 9,2 млрд кубов газа поставщиков и производителей голубого топлива, что на 43,2% больше чем в 2016 году. За январь-декабрь 2017 года из украинских ПХГ отобрано 6,4 кубов газа – это на 23,2% меньше чем в прошлом году», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что за год поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины возросло до 20,8 млрд м куб.

При этом уже 768 дней (третью зиму) Украина не импортирует газ из России, уточнили в Укртрансгазе.

Корреспондент