За год в регионе обезвредили 326 тысяч мин

Согласно Плану мероприятий по организации работ гуманитарного разминирования освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей, основные усилия были сосредоточены на проведении обследований, разминирований, маркировки идентифицированных подозрительных и небезопасных участков. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

«В 2017-м году группы разминирования ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществляли мероприятия по разминированию на территории около 26 тысяч гектаров. Удалось обезвредить и уничтожить около 326 тысяч взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

Очищено более тысячи километров дорог и около 18 километров железнодорожных путей.

«К работам

Под координацией ведомства к выполнению плана также привлекались неправительственные организации, которые на протяжении прошлого года принимали участие в работах по разминированию на 47 участках общей площадью 640 гектаров. Благодаря такой помощи очищено более 130 гектаров территории и выявлено 528 взрывоопасных предметов. Наибольший вклад в это дело внесла организация The Halo Trust.