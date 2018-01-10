Фронтовая Горловка: угрожал взорвать семью, но погиб сам

В результате взрыва гранаты погиб местный житель.

Горловчанин пришел домой в нетрезвом состоянии, что и стало причиной ссоры с женой. В ходе конфликта молодой человек достал гранату и начал угрожать взорвать всю семью. Затем 24-летний мужчина вышел из комнаты и произошел взрыв, в результате которого он погиб на месте. Супруга и трое малолетних детей не пострадали.

Жена погибшего сообщила, что ее муж, находясь в нетрезвом состоянии, часто заявлял о намерениях покончить жизнь самоубийством, однако ранее боеприпасов дома она никогда не видела и где мужчина взял гранату, ей неизвестно.