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В Горловке горела «малосемейка», девять человек удалось спасти

Воскресенье, 14 января, 2018

Возгорание в девятиэтажном доме «малосемейного» типа произошло в Центрально-Городском районе 10-го января.

Пожар возник в однокомнатной квартире на втором этаже дома. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Огнем уничтожено: 2 оконных блока, 1 дверной блок, мебель и вещи бывшие в употреблении на площади 20 кв. м; облицовка балкона квартиры на третьем этаже.

Задымление распространилось на 2-й, 3-й и 4-й этажи дома.

В ходе тушения пожара было спасено 9 человек, из них 1 ребенок.

Подросток, 2006 г.р., (мальчик выведен из задымленной зоны с включением в аппарат защиты дыхания пожарных); 1932 г.р. (женщину преклонного возраста спасатели вынесли на руках); остальные пострадавшие выведены по автолестнице пожарной автоцисцерны с четвертого этажа.

Эвакуировано 6 человек по лестничным маршам со второго и третьего этажей здания.

 



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