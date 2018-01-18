Как выглядят заброшенные супермаркеты в Луганске

На неподконтрольной территории Луганской области находится около 20 заброшенных помещений, в которых ранее располагалась сеть супермаркетов АТБ. Об этом свидетельствует список торговых площадок, которые в «ЛНР» предлагают сдать в аренду.

Некоторые из помещений уже эксплуатируют — в них размещены супермаркеты сети «Народный». Остальные помещения, которые пустуют, в «ЛНР» также называют магазинами этой сети. Вакантные площадки сегодня находятся в разном состоянии – некоторые помещения пустуют в развалинах. Фото, опубликованные на сайте «Фонда государственного имущества ЛНР», датированы сентябрем 2017 года. Так выглядят помещения бывших АТБ в Луганске, которые «ЛНР» теперь считает «госимуществом»:

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