В регионе зафиксирована вспышка кори

В Донецкой области с диагнозом корь госпитализированы шесть человек — пять взрослых и один ребенок. Об этом по информации региональных СМИ сообщили медики Покровска.

«Корью заболели в Покровске и Родинском. В одной из школ, где заболел первоклассник, продлены каникулы. Остальные школы работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе создан оперативный штаб, в который поступает вся информация о новых случаях.

Также сообщается, что бесплатно получить прививку против кори в Покровске могут только дети. Вакцинация проводится в возрасте 1 и 6 лет, если ранее отказывались — до 18 лет. Взрослые могут приобрести препарат самостоятельно, в городских аптеках он стоит около 600 грн., но перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.

В настоящий момент зафиксированы шесть случаев заболевания корью и в Донецке.