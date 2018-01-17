В Горловке задержан мошенник, который украл содержимое посылки

21-летнего местного жителя поймали в Центрально-Городском районе.

Подозреваемый увидел в соцсети объявление с просьбой передать посылку в один из городов России и предложил свои услуги. Доверчивые горловчане не только передали ему посылку для родственников, но и заплатили за помощь.

Получив деньги и пакет, злоумышленник вскрыл его и изучил содержимое. Продукты и косметические средства он подарил знакомой, а остальное выбросил в мусорный контейнер.

Позднее стало известно, что до этого подозреваемый обманул жительницу Донецка, которой пообещал за 7 тысяч рублей оформить загранпаспорт без выезда на территорию Украины.