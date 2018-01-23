На шахте в Покровске пострадали восемь горняков

Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава ДонОГА Павел Жебривский.

«Восемь шахтеров пострадали в результате взрыва метана на 12 южной бис лаве блока 10 ЧП «Шахтоуправление «Покровское». Они получили ожоги различной степени и доставлены в Краматорскую больницу», — говорится в сообщении.

На момент аварии в шахте находилось 406 человек, а непосредственно на аварийном участке — 37. Все горняки были выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия.