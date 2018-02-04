Прекращена работа судов в неподконтрольной части Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму

Как говорится в сообщении пресс-службы Высшего совета правосудия, связано это с мерами по борьбе с терроризмом.

«9 января 2018 года в Высший совет правосудия поступило представление председателя Верховного Суда о прекращении работы судов в Автономной Республике Крым, Донецкой и Луганской областях. Представление внесено в связи с мерами по борьбе с терроризмом на территориях, где расположены суды, и с целью обеспечения надлежащего перевода судей на постоянное место работы в другие суды того же уровня без конкурса. Учитывая изложенное, Высший совет правосудия постановил прекратить работу местных и апелляционных судов», — сообщается в тексте решения ВСП.

В списке судов, прекративших свою деятельность — 36 судов в Крыму, 31 — в Донецкой области и 17 — в Луганской.