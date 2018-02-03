В ОБСЕ готовы помочь с восстановлением мобильной связи в ОРДО

Представители Специальной мониторинговой миссии заявили о готовности содействовать налаживанию диалога между сторонами конфликта для восстановления в регионе мобильной связи Vodafone.

«Мы знаем о причинах отсутствия связи, но также является очевидным, что гражданское население страдает от этого… Мы в СММ готовы посодействовать налаживанию диалога для возобновления мобильной связи в районах, которые не контролируются правительством в Донецкой области», — сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.