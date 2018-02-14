Мобильная связь от Vodafone в Горловке восстановлена не будет

Такое мнение высказал заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский.

Связь мобильного оператора Vodafone не будет восстановлена на подконтрольной «ДНР» территории из-за позиции России, заявил он в эфире телеканала «UA: Донбас».

«К сожалению, думаю, не возобновится. Потому что, по моей информации, россияне категорически против того, чтобы на оккупированной территории так называемых ДНР и ЛНР работали любые наши операторы», – заявил Ремский.

По его словам, «ДНР» не идет на встречу в вопросе возобновления связи.

«Они выставляют такую претензию, что якобы наши мобильные операторы задолжали за электроэнергию. Однако это не так, наши операторы, я знаю точно, шли на все условия и хотели наладить свои технические подразделения, чтобы наладить это все, но никто на встречу не идет», – утверждает чиновник ДонОВГА.

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