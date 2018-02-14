Утром в Донецке кузнецы дарили прохожим кованые «валентинки»

Среда, 14 февраля, 2018
Гильдия кузнецов Донбасса провела сегодня утром акцию в парке кованых фигур Донецка. В честь Дня всех влюбленных они подарили дончанам кованые сердца.
Как говорится в сообщении, это уже одиннадцатое по счету мероприятие, посвященное 14 февраля – Дню всех влюбленных.
«Эта акция для романтиков, которые не ленятся прийти в столь ранний час в парк кованых фигур, где в это время плодоносит коваными сердечками Древо счастья, – рассказал председатель Гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук.
Отмечается, что в парк ранним утром пришли несколько десятков человек самого разного возраста. Всего кузнецы выковали около 50 сердец, которые были развешаны на фигуре «Древо счастья».
До начала вооруженного конфликта на востоке Украины акция в Донецке проводилась в пять часов утра, однако теперь из-за комендантского часа организаторы переносят ее на более позднее время.