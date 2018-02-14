Утром в Донецке кузнецы дарили прохожим кованые «валентинки»

Гильдия кузнецов Донбасса провела сегодня утром акцию в парке кованых фигур Донецка. В честь Дня всех влюбленных они подарили дончанам кованые сердца.

Как говорится в сообщении, это уже одиннадцатое по счету мероприятие, посвященное 14 февраля – Дню всех влюбленных.

«Эта акция для романтиков, которые не ленятся прийти в столь ранний час в парк кованых фигур, где в это время плодоносит коваными сердечками Древо счастья, – рассказал председатель Гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук.

Отмечается, что в парк ранним утром пришли несколько десятков человек самого разного возраста. Всего кузнецы выковали около 50 сердец, которые были развешаны на фигуре «Древо счастья».