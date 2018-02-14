 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Утром в Донецке кузнецы дарили прохожим кованые «валентинки»

Среда, 14 февраля, 2018

Гильдия кузнецов Донбасса провела сегодня утром акцию в парке кованых фигур Донецка. В честь Дня всех влюбленных они подарили дончанам кованые сердца.

Как говорится в сообщении, это уже одиннадцатое по счету мероприятие, посвященное 14 февраля – Дню всех влюбленных.

«Эта акция для романтиков, которые не ленятся прийти в столь ранний час в парк кованых фигур, где в это время плодоносит коваными сердечками Древо счастья, – рассказал председатель Гильдии кузнецов Донбасса Виктор Бурдук.

Отмечается, что в парк ранним утром пришли несколько десятков человек самого разного возраста. Всего кузнецы выковали около 50 сердец, которые были развешаны на фигуре «Древо счастья».

До начала вооруженного конфликта на востоке Украины акция в Донецке проводилась в пять часов утра, однако теперь из-за комендантского часа организаторы переносят ее на более позднее время.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования