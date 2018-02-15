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Украина в ТКГ обвинила Россию в срыве «рождественского перемирия» на Донбассе

Четверг, 15 февраля, 2018

Отмечается, что через неконтролируемый участок украинско-российской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов.

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы 14 февраля в очередной раз озвучила России требование прекратить поставки вооружений и боеприпасов на неподконтрольную Украине часть Донбасса и вывести с этой территории оружие и свои военные формирования. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

«Несмотря на договоренности по «рождественскому перемирию», мы с тревогой констатируем рост количества обстрелов, в т. ч. с применением оружия, запрещенного минскими соглашениями – минометов, танков, артиллерии. Эскалация стала возможной потому, что за время действия перемирия РФ так и не применила свое влияние на НВФ ОРДЛО с целью прекращения ведения огня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что через неконтролируемый участок украинско-российской границы продолжаются поставки оружия и боеприпасов.

«НВФ ОРДЛО продолжают размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах, прикрываясь мирными жителями, в частности в Донецке и Горловке», – отмечает Олифер.

112.ua



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