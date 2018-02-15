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В «ДНР» заявили, что в Минске наметили ряд шагов по восстановлению связи Vodafone

Четверг, 15 февраля, 2018

Как говорится в сообщении, участники последнего заседания в Минске наметили ряд шагов по восстановлению в «ДНР» связи мобильного оператора Vodafone.

«Вопрос восстановления связи Vodafone на территории ДНР обсуждался в рамках встречи Контактной группы в Минске. Переговорщиками намечен ряд шагов, которые позволят уйти от взаимных претензий и перейти к практическому решению сложившейся ситуации»,  — рассказали представители самопровозглашенной республики.

Тем временем, в Донецке заявили, что остановка работы Vodafone («МТС-Украина») не связана с долгами украинского оператора за электроэнергию.

Согласно информации, «долги Vodafone по электроэнергии не имеют никакого отношения к тому, что на территории ДНР до сих пор не возобновилась работа украинского оператора. Для этого следует устранить повреждение кабеля на их территории, из-за которого собственно и пропал сигнал».

Напомним, в Горловке, как и в других населенных пунктах, находящихся под контролем самопровозглашенной республики, связь мобильного оператора МТС-Украина (Vodafone) пропала 11-го января.

Затем после проведенного ремонта в районе Счастья руководитель отдела по связям с общественностью компании Vodafone Виктория Рубан сообщила: «Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне».



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