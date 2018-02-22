Как поддерживает Украина переселенцев

Вынужденным покинуть и-за вооруженного конфликта в Донбассе гражданам предоставляется ежемесячная адрес помощь на покрытие расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, государство гарантирует переселенцам выплату социальной помощи и пенсий. Также планируется расширить права переселенцев относительно взятия на социальный квартирный учет.

Об этом говорится в информационной справке Минсоцполитики об обеспечении социальными выплатами ВПЛ.

По состоянию на 19 февраля в Украине учтено более 1 млн. 489 тыс. переселенцев. Из общего количества внутренне перемещенных лиц почти 49,5 тыс. составляют лица с инвалидностью, 228,5 тыс. — дети и почти 787,2 тыс. — пенсионеры.

Ежемесячная адресная помощь

С целью социальной поддержки внутренне перемещенных семей (лиц) в 2014 году правительство приняло постановление № 505 “О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг”.

Госбюджетом Украины на 2014-2018 выделены средства:

на 2014 год — 510 млн. грн.;

на 2015 год — 3 млрд. 360 млн. грн;

на 2016 год — 3 млрд. 210 млн. 189,2 тыс. грн;

2017 год — 3 млрд. 226 млн. 665 тыс. грн;

2018 год — 3 млрд. 211 млн. 758,6 тыс. гривен.

В документе отмечается, что начиная с 2017 года правительство трижды повышало размер указанного пособия отдельным категориям граждан, в частности:

1) с июля 2017 года:

детям с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц: установлен в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность — 1 312 грн. (было — 884 грн.).

право на получение денежной помощи предоставлено военнослужащим из числа внутренне перемещенных лиц, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО, и членам их семей, независимо от наличия у них собственного жилья.

2) с сентября 2017 года:

лицам с инвалидностью I группы и детям с инвалидностью до 130% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 705,6 грн, с 1 декабря 2017 — 1 784,9 грн.);

лицам с инвалидностью II группы до 115% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1 508,8 грн., с 1 декабря 2017 — 1 578,9 грн.);

предельного размера общей суммы денежной помощи, выплачиваемой на семью, в состав которой входят лица с инвалидностью или дети с инвалидностью, в 3 400 гривен.

Кроме того, постановлением №689 расширен круг внутренне перемещенных лиц, имеющих право на получение денежной помощи, путем увеличения верхнего предела суммы средств, которые могут иметь члены семьи переселенца на депозитном банковском счете (счетах) и не терять право на получение денежной помощи с 10 до 25 кратного размера прожиточного минимума.

3) с января 2018 года:

детям и лицам, получающим пенсии — до 1 000 гривен;

предельного размера общей суммы такой помощи, выплачиваемой на семью, — до 3 000 гривен и до 5 000 гривен многодетным семьям.

По результатам 2017 года денежную помощь получили в среднем 169 437 семей, сумма финансирования составила — 2 798,9 млн. грн.

Социальное и пенсионное обеспечение переселенцев

Выплата пенсий, пожизненных государственных стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, материального обеспечения, предоставления социальных услуг, субсидий и льгот внутренне перемещенным лицам осуществляются по месту нахождения таких лиц на учете, что подтверждается справкой, выданной в соответствии с Порядком оформления и выдачи справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица.

При этом, с целью совершенствования, упрощения механизма социальных выплат переселенцам постановлением КМУ от 13 сентября 2017 года №689 предусмотрено, что при наличии в Единой информационной базе данных о внутренне перемещенных лицах информации о прохождении лицом физической идентификации в “Ощадбанке”, очередная проверка в соответствующем периоде не производится.

Также изменениями предусмотрено, что очередная проверка фактического проживания не проводится в отношении:

внутренне перемещенных лиц, работающих в органах государственной власти или органах местного самоуправления и которым предоставлена справка с места работы о том, что они находятся в трудовых отношениях с этими органами власти и условия их работы требуют постоянного пребывания на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия (за исключением командировок за границу);

военнослужащих из числа переселенцев, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно на территории проведения АТО, при наличии справки из воинской части о привлечении к проведению антитеррористической операции.

Социальный квартирный учет

Минсоцполитики разработало законопроект №7304 “О внесении изменений в Закон Украины ”О жилищном фонде социального назначения“. Он предусматривает расширение перечня категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в частности, предоставление такого права лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

Кроме того, документ предусматривает, что:

Право внеочередного получения квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения имеют дети с инвалидностью (в том числе взятые на учет внутренне перемещенных лиц), не имеющие родителей или родители которых лишены родительских прав и проживающих в учреждениях социальной защиты населения, после достижения совершеннолетия.

Право первоочередного получения квартир или усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения имеют лица с инвалидностью I и II группы (в том числе взятые на учет внутренне перемещенных лиц).

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства по результатам рассмотрения документа на заседании 7 февраля 2018 года решил рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения в первом чтении включить этот законопроект в повестку дня восьмой сессии и принять за основу. А при доработке документа к рассмотрению во втором чтении учесть основные положения альтернативного законопроекта № 7304-1, которым предлагается предоставить право взятия на социальный квартирный учет всем внутренне перемещенным лицам.

Как сообщил заместитель министра социальной политики Александр Привалов, министерство разработало законопроект, который позволяет встать на квартирный учет лицам с инвалидностью из числа внутренне перемещенных лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинской власти территории.

УНН