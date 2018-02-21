В ГФС выявили нелегальных перевозчиков на КПВВ

Как сообщили в пресс-службе ГУ Государственной фискальной службы в Донецкой области, сотрудники спецподразделения «Фантом» обнаружили четырех нелегальных перевозчиков.

Деятельность водителей, за денежное вознаграждение осуществлявших перевозку пассажиров без наличия разрешительных документов, пресекли на КПВВ в Новотроицком. В отношении правонарушителей составлены админпротоколы, им грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

В сообщении также отмечается, что всего с начала года в зоне АТО сотрудниками ГФС выявлены 14 нелегальных перевозчиков.