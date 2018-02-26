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В Горловке размер средней пенсии от «ДНР» составил 4249 рублей, а «минималку» получают 60 % пенсионеров

Понедельник, 26 февраля, 2018

На состоявшемся в здании горисполкома аппаратного совещания городских властей «ДНР» был заслушан отчет о ситуации с пенсионными выплатами в городе.

В нем говорится, что в районных управлениях пенсионного фонда Горловки на учете по состоянию на 19 февраля состоят 77 тысяч 363 пенсионера, из них пенсию в отделениях банка получают более 47 тыс. чел., на почте — 30 тыс. чел. Около 14,5 тысяч пенсионеров продолжают трудовую деятельность.

Был озвучен и размер средней пенсии в феврале, которая составила 4249 руб. Размер минимальной пенсии немного не дотягивает до двух тысяч — 1992 руб., а минимальная пенсионная выплата — 2904 руб., к слову, ее получают 60 % пенсионеров.

На февраль плановая потребность для выплаты пенсий составляет 330 млн. 452 тыс. руб.

После того, как появилась информация о проверке данных получателей пенсий через банк «ДНР», в районные отделения ПФ в текущем месяце обратились уже почти 16 тысяч пенсионеров.

Отмечается, что вопросу нового назначения пенсии обратились всего 162 человека, а а с целью восстановления на учете — 20 горловчан. Приостановлена выдача пенсий 15-ти горожанам. Снято с учета 358, из них в связи со смертью — 269 человек. Остальные либо выехали из Горловки, либо попали под формулировку «сняты с учета по другим причинам».

В УТСЗН города зарегистрированы 32418 получателей социальных выплат, а жителей, имеющих различные льготы — 85550. В феврале необходимая сумма для начисления социальных пособий составляет 30 млн. 342 тыс. руб. для 13668 получателей.

 



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