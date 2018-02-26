Словесный конфликт в Горловке перерос в поножовщину

В Калининском районе задержали мужчину, который нанес тяжкие телесные повреждения своему знакомому.

Во время распития спиртных напитков между ранее судимыми приятелями возник словесный конфликт, в результате которого один из собутыльников причинил оппоненту несколько ножевых ранений брюшной полости с повреждением толстого кишечника.

Отмечается, что потерпевший обратился в больницу только спустя несколько дней, когда понял, что самостоятельно не в состоянии оказать себе медицинскую помощь.