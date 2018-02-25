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На КПВВ в Майорске перевозчики стали высаживать пассажиров за полтора км от блокпоста

Воскресенье, 25 февраля, 2018

На ближайшем от Горловки контрольном пункте въезда/выезда проводится рейд по борьбе с нелегальными перевозчиками, которые подвозят граждан к блокпосту, не пересекая линии разграничения.

Правоохранители установили отсекатель, заграждающий проезд, и вынуждают перевозчиков высаживать пассажиров почти за 2 километра от КПВВ, сообщил глава военно гражданской администрации Зайцево Владимир Веселкин.

По словам Владимира Веселкина, раньше перевозчики могли подъезжать на 150 метров к блокпосту и бесплатно заезжать на оборудованную стоянку для высадки пассажиров.

«Большинством мелких «нелегальных» перевозчиков оказались легальные работники служб такси, — утверждает глава Зайцевской ВГА. — На этом вся борьба заканчивается. На мой прямой вопрос «Зачем издеваться над гражданами?», получил ответ «Пусть ездят автобусом». Похоже на лоббирование интересов крупных частных перевозчиков, или я ошибаюсь?».

Слова главы Зайцевской ВГА подтверждают и другие жители прифронтовой полосы. Так, пользователи в сети сообщают, что через КПВВ не позволяют проезжать даже тем перевозчикам, которые имеют разрешительные документы.

«В районе событий находятся представители различных госорганов со списком предприятий-перевозчиков, которым, по их словам, разрешен проезд, — сообщают люди. — Странно то, что в этих списках отсутствуют предприятия, которые законно обслуживают маршруты, имеют все разрешительные документы, в том числе и договора с Донецкой ОГА.

По информации перевозчиков, свободно проезжают автобусы предприятий, которые пользуются лояльностью областной администрации. Другие перевозчики вынуждены останавливаться в полутора километрах от места назначения, пересаживать пассажиров, оплачивать им проезд в транспорте предприятий, которые есть в списках, только чтобы люди все-таки добрались до места назначения».

Владимир Веселкин отметил, что автобусы, которые перевозят граждан через линию соприкосновения, также работают с нарушениями.

«Следует учитывать, что людей везут в этих автобусах, как в печальноизвестных вагонах-теплушках, безо всякого комфорта, права выбора и страховки, за наличный расчет, что категорически запрещено, — утверждает руководитель ВГА. — Удивительно, но дают указания полицейским работники ДонВГА. Подобные действия сводят на нет работу всех государственных органов Украины».

Владимир Веселкин заявил, что намерен официально обратиться к руководству Нацполиции Украины по поводу происходящего на КПВВ «Майорск».

Вчасно



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