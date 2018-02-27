На КПВВ под Горловкой пограничники не пропустили партию медпрепаратов

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Осматривая одно из транспортных средств, пересекавших линию разграничения в направлении Горловки, в сиденьях авто были найдены лекарственные средства в ассортименте.

Кроме того, в Майорске пограничный наряд Краматорского отряда во время осмотра автомобиля, на котором гражданин Украины направлялся в сторону Горловки обнаружили пакет с 60 г вещества, возможно, марихуаны. У него же в почтовой посылке был найден глушитель к автоматическому оружию 7,62 мм.

У другого мужчины в багажнике машины сотрудники ГПСУ выявили промтовары на общую сумму 8,6 тыс. грн.

Несколькими днями ранее на этом же КПВВ в микроавтобусе «Фольксваген», следовавшего в Горловку, пограничники нашли 150 кг… свинца.

Кроме того, в Майорске пограничники нашли у гражданки Украины, которая в пешем порядке, пыталась попасть на неподконтрольную Киеву территорию, бижутерию (цепочки, браслеты и сережки) на сумму более 15 тысяч грн.

Во всех случаях нарушителей и «находки» переданы представителям ГФС для принятия решения.