На КПВВ под Горловкой пограничники не пропустили партию медпрепаратов

Вторник, 27 февраля, 2018
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Осматривая одно из транспортных средств, пересекавших линию разграничения в направлении Горловки, в сиденьях авто были найдены лекарственные средства в ассортименте.
Кроме того, в Майорске пограничный наряд Краматорского отряда во время осмотра автомобиля, на котором гражданин Украины направлялся в сторону Горловки обнаружили пакет с 60 г вещества, возможно, марихуаны. У него же в почтовой посылке был найден глушитель к автоматическому оружию 7,62 мм.
У другого мужчины в багажнике машины сотрудники ГПСУ выявили промтовары на общую сумму 8,6 тыс. грн.
Несколькими днями ранее на этом же КПВВ в микроавтобусе «Фольксваген», следовавшего в Горловку, пограничники нашли 150 кг… свинца.
Кроме того, в Майорске пограничники нашли у гражданки Украины, которая в пешем порядке, пыталась попасть на неподконтрольную Киеву территорию, бижутерию (цепочки, браслеты и сережки) на сумму более 15 тысяч грн.
Во всех случаях нарушителей и «находки» переданы представителям ГФС для принятия решения.