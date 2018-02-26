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В Украине растет промышленное производство

Понедельник, 26 февраля, 2018

Рост промышленного производства в январе текущего года составил 3,6% по сравнению с прошлогодними показателями. По отношению к предыдущему месяцу промпроизводство упало на 13,9%.

Промышленное производство в Украине в январе 2018 году выросло на 3,6% по сравнению с январем 2017 года. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Как отмечается, с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе-2018 к январю-2017 возросло на 2,9%.

При этом, по отношению к предыдущему месяцу в январе этого года промышленное производство упало на 13,9%, однако с учетом сезонного фактора рост составил 0,2%.

В перерабатывающей промышленности в январе-2018 к январе-2017 рост составил 9,7%, тогда как в добывающей промышленности и разработке карьеров было зафиксировано снижение на 0,2%, а в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха произошел спад на 8,1%, что, вероятнее всего, было связано с более высокой температурой в этом году.

Напомним, Государственная служба статистики подсчитала, что в 2017 году промышленное производство в Украине сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.

Корреспондент



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