В Горловке до смерти забили девушку

Ее тело обнаружили в одном из пустующих частных домов, расположенном в центре города.

В убийстве подозревают ранее судимого местного жителя, который уже задержан. Установлено, что сначала фигурант и его жертва выпивали алкоголь вместе со знакомыми. Позднее, между мужчиной и женщиной случился конфликт. За то, что девушка долгое время не отдавала одолженную у него вещь, злоумышленник начал ее избивать. Он нанес жертве множество ударов ногами и руками, а после – попросил друга отнести умирающую в пустующий дом, чтобы та, якобы, протрезвела.

По заключению экспертизы, смерть 28-летней горловчанки наступила в результате большой кровопотери и разрывов внутренних органов. У погибшей остались двое малолетних детей.