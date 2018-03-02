В ОРДО заявили, что улучшили качество мобильной связи в Горловке

Представители мобильного оператора связи «Феникс» заявили, что продолжают улучшать качество сети, запустив в Горловке десять дополнительных базовых станций.

«В ходе работ специалистами ГП „РОС“ в Горловке было запущено 10 базовых станций повышенной емкости, что позволило увеличить количество разговорных каналов в Центрально-Городском районе города на 931 канал и в Никитовском районе — на 63 канала», — говорится в сообщении.

Уточняется, «на сегодняшний день в городе работает 27 базовых станций сотового оператора «Феникс», в планах запустить еще 14 новых базовых станций».