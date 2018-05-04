Россия блокирует расширение миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины и выразили разочарование по поводу того, что Российская Федерация не желает обеспечить действенный международный контроль на границе.

Россия остается единственной в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), кто блокирует расширение мандата миссии на территорию границы, прилегающую к неподконтрольной Киевом территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в комментарии МИД в связи с решением Постоянного совета ОБСЕ о продлении мандата миссии на двух российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк».

В связи с этим, делегация Украины в ОБСЕ подготовила соответствующее интерпретирующее заявление. В ней министерство призывает Россию к неуклонному выполнению минских договоренностей, в частности положений п. 4 об обеспечении постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ на временно неконтролируемом участке российско-украинской государственной границы, а также создание зоны безопасности вдоль границы с РФ.

Ракурс