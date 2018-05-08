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В «ДНР» действуют новые нормы ввоза товаров

Вторник, 8 мая, 2018

Обновленные нормы перемещения товаров через «границу ДНР» вступили в силу 17 апреля 2018 года, пишут «Новости Донбасса».

Не подлежат письменному «декларированию» и «таможенному» обложению:

товары общей суммой до 1 тысячи евро;
товары общим весом до 100 кг.

То есть в настоящее время через линию разграничения в «ДНР» одному человеку не чаще раза в сутки разрешено ввезти:

продукты питания суммарным весом до 50 кг, из них:
- мясо свежее, охлажденное и замороженное, мясная продукция, не готовая к употреблению — до 5 кг;

- готовые продукты из мяса — до 5 кг;

- молоко — до 3 л;

- молочные продукты — до 3 кг;

- масло растительное — до 5 л;

- овощи — до 50 кг;

- фрукты — до 50 кг;

для граждан, достигших 18 лет:

- до 200 шт. сигарет;

- до 3 л пива;

- до 2 л вина;

- до 1 л крепких алкогольных напитков;

Дополнительно человек может провезти личные вещи (имеют признаки бывших в употреблении), к которым относятся:

одежда, белье, обувь для личного пользования;
предметы личной гигиены;
личные украшения, в т. ч. из драгоценных металлов и камней;
мобильный телефон (до 2 шт.);
переносной персональный компьютер (ноутбук, нэтбук) — до 2 шт.;
флеш-карты (до 3 шт.)
переносной телевизор (1 шт.);
фото-, кино-, видеокамера (по 1 шт.);
переносной проектор и аксессуары к нему (1 шт.);
электронные книги (до 2 шт.);
бинокль;
переносное звукозаписывающее или звуковоспроизводящее устройство (диктофон, магнитофон, плейер и пр.), переносной радиоприемник — 1 шт.;
наручные часы (до 2 шт.);
переносной музыкальный инструмент (до 2 шт.);
спортивное снаряжение, предназначенное для использования одним человеком;
печатная машинка (1 шт.);
индивидуальные изделия медицинского назначения;
индивидуальные письменные и канцелярские принадлежности;
детские коляски по количеству детей, которые пересекают линию разграничения вместе со взрослым;
для лица с ограниченными возможностями инвалидная коляска — 1 шт.;
туалетная вода — до 500 мл, духи — до 100 мл.

Сейчас в «ДНР» действуют четыре автомобильных пункта пропуска на линии соприкосновения с подконтрольной Украине территорией: КПП «Горловка», «Александровка», «Еленовка», «Октябрь».

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