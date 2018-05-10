Подорвавшийся в Горловке подросток находится в больнице

12-летний школьник получил травмы, в результате того, что у него в руках взорвался неустановленный предмет, найденный им и его одноклассниками на улице. Взрывом мальчику оторвало кисть на одной руке и несколько пальцев — на другой.

Об этом местные жители пишут в социальной сети.

«До печени осколок не дошел. А вот из глаза и гайморовой пазухи осколки достали. И из ноги тоже. И вторая рука тоже пострадала. Оторвало то ли два пальца, то ли три. Он еще в больнице».

«Видеть раненый глаз будет? Мозг не задет?».

«Не знаю. Родителям велели молчать. А пацан до сентября в школе, наверное, не появиться».

«А где те двое мальчиков? Их отпустили?».

«Да. После того, как они показали, где нашли эту штуку. На брошенном блокпосту в ж/м Короленко нашли. С 2014-го на заброшенных блокпостах по городу никто ничего не проверял».

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