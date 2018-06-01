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Пенсии и зарплаты бюджетники смогут получать не только в госбанках

Пятница, 1 июня, 2018

С 1 июня украинцы смогут получить пенсии, пособие и зарплату (бюджетники) не только в государственных банках.

Победителями конкурса Минфина стали 34 финансовых учреждения: «Аккордбанк», «Альфа-Банк», «Альянс Банк», «Банк Восток», «Восточно-Украинский Банк «Грант», «Банк инвестиций и сбережений», «Банк Кредит Днепр», «Львов», «Южный», «Идея банк», «Индустриалбанк», «Коммерческий индустриальный банк», «Конкорд», «Креди Агриколь Банк», «Кредобанк», «Кристалбанк», «Мегабанк», «Мотор-Банк», «МТБ Банк», «ОТП Банк», «Сбербанк», «МКБ», «Полтава-банк», «ПриватБанк», «Первый украинский международный банк», «Радабанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Скай-банк», «Укргазбанк», «Укрэксимбанк», «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «Универсал Банк» и «Юнекс Банк».

Все предыдущие договора правительства с банками автоматически теряют силу.

Изменения связаны с тем, что небольшие банки отстояли в суде свое право обслуживать сегмент бюджетных выплат и участвовать в конкурсе Минфина на определение уполномоченных банков на равных конкурентных условиях с государственными банками.

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