В Славянске за минувший год полиция задержала более 60 участников НВФ

Об этом говорится в сообщении Славянского отдела полиции.

Отмечается, что среди задержанных семейные пары и знакомые-сообщники, те кто хотел просто подзаработать и те, кто вступил в ряды бандформирований из «идейных» соображений. В их числе оказались как жители Славянска, так и Николаевки, Святогорска, Горловки в возрасте от 20 до 58 лет. В основном,это бойцы фортификационной пехоты и граждане, которые в течение апреля-июня 2014 года несли службу на блокпостах «ДНР», незаконно проверяя граждан и осматривая их транспорт.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).