Резонансное ДТП в Славянске: виновнику смерти троих человек дали девять лет тюрьмы

Бывший коп мог помочь пострадавшим, но сбежал с места аварии.

На днях в Донецкой области наконец-то получило логичное завершение резонансное дело, которое тянулось без малого три года. Славянский горрайонный суд приговорил к девяти годам лишения свободы бывшего полицейского, виновного в ДТП с тремя жертвами.

Прокуратура Донецкой области напомнила, что 1 августа 2015 года около 19:45 30-летний старший участковый инспектор Святогорского МВД Славянского отдела милиции на автомобиле Toyota Prado выехал на встречную полосу и протаранил легковушку Skoda Octavia в которой находились три человека. 60-летний водитель «Шкоды» погиб на месте, а 59-летняя женщина и ее 10-летний внук скончались в больнице.

Как оказалось, виновник ДТП имел возможность оказать пострадавшим первую помощь, вызвать врачей и полицию, однако сбежал с места аварии.

Бывший коп не признал свою вину, однако, согласно ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) и ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины, суд признал его виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года.

Приговор вступит в законную силу после рассмотрения в апелляционной инстанции.

Напомним, в апреле 2017-го суд отпустил под домашний арест убийцу семьи. Тогдашний глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что возмущен решением суда. Также сообщалось, что в совершении ДТП был виновен участковый инспектор Святогорска П.Панасюк, сын экс-начальника горуправлений милиции Горловки и Дзержинска.