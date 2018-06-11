В Горловке до сих пор ведут работы по ликвидации последствий ураган

Напомним, стихия в городе бушевала в минувшую среду, 6-го июня.

Уже на следующий день силами местных коммунальных предприятий были начаты работы по ликвидации последствий, однако, как сообщают местные СМИ, они продолжаются до сих пор.

Согласно информации, было повалено около 150 деревьев, что значительно затрудняет проезд ремонтной техники и на работы по распилке и уборке поваленных ураганом деревьев пришлось привлекать специалистов из Енакиево.

Кроме того, отмечается, что коммунальными службами ведутся кровельные работы в домах на ул.Пушкинская, Ак.Павлова и Герцена.

Восстановительные работы продолжаются.