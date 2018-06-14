Сегодня утром в ДТП под Горловкой погибли два человека

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса.

«Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июня в 5:56 на автодороге Донецк-Дебальцево при въезде в Углегорск. При столкновении двух автомобилей: легкового авто «Renault Logan» и микроавтобуса «Mersedes Sprinter» погибли два и пострадали три человека», — говорится в сообщении.

Спасатели из Енакиево извлекли двух пострадавших из автомобиля и передали их сотрудникам скорой медицинской помощи, водитель легкового автомобиля был госпитализирован.