Трехлетняя девочка выпала из окна и погибла

Трагедия произошла на подконтрольной «ДНР» территории в Крестовке (бывшее Кировское), расположенной между Енакиево и Шахтерском.

Согласно информации, девочка со своим пятилетним братом играла в соседней комнате. В какой-то момент она поднялась на подоконник, открыла окно третьего этажа, и, выдавив москитную сетку, выпала. Отмечается, что мама в это время находилась в другой комнате и ухаживала за своей матерью – инвалидом первой группы.

Медики рассказали, что в результате падения малышка получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом костей черепа и впала в кому. После оказания первой медицинской помощи в местной больнице ее перевезли в Донецк, где в нейрохирургическом отделении она, не приходя в сознание, скончалась.