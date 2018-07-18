За нарушение комендантского часа в «ДНР» задержали более двухсот человек

С 13 по 15 июля на подконтрольной самопровозглашенной республике территории проведена очередная операция «Ночной город».

Как заявили в «ДНР» ее проведение необходимо для «выявления диверсантов и недопущения фактов правонарушений в ночное время». На самом же деле, в основном задерживаются граждане, нарушившие режим комендантского часа — вот и на этот раз за его несоблюдение были задержаны 223 человека, из которых лишь четверо привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, а один – за злостное неповиновение представителям вооруженных формирований «ДНР».

Отмечается, что в ходе рейда были проверены 459 увеселительных заведений, составлено 81 протокол по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде.