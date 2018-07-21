Сегодня в Одессе «Шахтер» и «Динамо» встретятся в Суперкубке

21-го июля матчем за Суперкубок в Украине стартует новый футбольный сезон.

Ежегодно он начинается матчем между чемпионом и обладателем Кубка. «Шахтер» в прошлом сезоне выиграл оба этих турнира, поэтому соперником стал финалист кубка и серебряный призер Премьер-лиги — киевское «Динамо».

Немного статистики: для горняков это уже 14-й матч за Суперкубок, восемь раз до этого дончане праздновали победу, а столичные футболисты — 6 выигрышей. Также отметим, что Одесса принимает поединок за Суперкубок в четвертый раз кряду.

Начало поединка — в 21 час. Прямая трансляция запланирована на каналах Украина и Футбол1. Не пропустите!

Напомним, что год назад «Шахтер» без проблем разобрался с киевлянами, победив со счетом 2:0.