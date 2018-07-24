В Горловке представители ОБСЕ не смогли поговорить с медиками

Сотрудникам медучреждений запрещено общаться с наблюдателями без письменного разрешения «ДНР».

Об этом факте сообщается в отчете СММ ОБСЕ от 22 июля.

«20 июля медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставлять СММ информацию о жертвах среди гражданского населения, ссылаясь на необходимость получения письменного разрешения от конкретного руководителя вооруженных формирований», — говорится в сообщении.