В «ДНР» начнут новый учебный год 1 сентября, несмотря на выходной

Первый звонок в школах, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой области, состоится 1 сентября, несмотря на календарный выходной день.

«Согласно приказу министерства образования и науки от 27 июля 2018 года № 670 «О подготовке и организованном начале 2018-2019 учебного года в образовательных организациях ДНР» праздник первого звонка, посвященный Дню знаний, состоится в субботу, 1 сентября», – говорится в сообщении.

Отмечается, что учащиеся школ с шестидневной рабочей неделей приступят к учебным занятиям в тот же день, учреждений образования с пятидневкой – третьего сентября.