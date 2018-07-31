В «ДНР» тюремный срок получил директор энергозавода

В Донецке огласили приговор директору донецкого энергозавода Евгению Бражникову.

Мужчина был задержан еще в 2016-м году за «хранение большого количества боеприпасов и оружия». На днях в местных СМИ было растиражировано сообщение, что «25-го июля верховный суд ДНР постановил признать его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 256 Уголовного кодекса ДНР (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств)».

В результате Евгений Бражников получил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.