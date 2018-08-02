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В Украине появились новые автомобильные номера

Четверг, 2 августа, 2018

В Украине начали появляться новые серии автомобильных знаков. Например, в Киеве существует малоизвестная, но уже активно применяемая серия номерных знаков КА. Аналогичные новые серии появились и для остальных регионов страны.

Напомним, что с 2004 года коды регионов были распределены исключительно с использованием букв, совпадающие в латинском и в украинском алфавитах, начиная с Киева: АА, АВ, АС и т.д., в интервалах АА — АХ, ВА — ВО, ВТ — ВХ, СА — СВ, СЕ — СН.

Отдельным кодом, который не входил ни в один интервал стала серия ІІ. С 2006 года серия ІІ была исключена и подлежала изъятию. В 2013 году приняты изменения в ДСТУ 4278: 2004, согласно которым список кодов регионов дополнен сериями в интервалах НА — НХ, ІА — ІН, КА — КХ, за исключением серий НР и ІС, которые не имели аналогов в кодировке образца 2004 года.

Приводим полный перечень соответствия регионов новой (и старой) кодификации.

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