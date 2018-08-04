Налоговая будет знать все о предпринимателях

На встрече налоговиков с представителями крупнейших банков фискалы потребовали, чтобы банки предоставляли им сведения о тех счетах, которые ФЛП открыли на себя как на физлиц.

По его словам заместителя главы ГФС Евгения Бамбизова, проблема состоит в том, что из 1,9 миллиона самозанятых лиц всего 964 тысячи имеют официальные счета в банках, а остальные получают оплату за товары и услуги на счета как физлица, не платя при этом налоги. Чтобы изменить ситуацию, налоговикам нужна соответствующая информация о банковских счетах ФЛП, открытых ими на физлиц.

«Налоги должны платить все – и крупный бизнес, и ФЛП, — написал Бамбизов. — С этим банкиры согласны. В соответствии с законом, ГФС отправила банкам требование предоставлять информацию по всем ФЛП, которые имеют счета как физлица. С этим массивом информации мы будем работать для привлечения к адекватному налогообложению максимального количества предпринимателей».А в преддверие активных действий налоговой, Бамбизов посоветовал предпринимателям уже сейчас самостоятельно обратить внимание на полноту декларирования их доходов.

Следует отметить, что вопрос банковской тайны как таковой уже достаточно давно обсуждается налоговиками. Так, в еще начале марта стало известно, что в стране отменят банковскую тайну и государство присоединится к международной системе обмена финансовой информации CRS.

Соответственно, скоро государство будет знать обо всех счетах украинцев, даже если они находятся за границей.

В Минфине заявляют, что обмен банковской информацией позволит бороться с незаконным выводом средств за рубеж и неуплатой налогов.

«Финансовые институты обязаны собирать информацию по активам доходов граждан Украины в других странах. В один день в автоматическом ГФС получит эту информацию по активам и денежным средствам граждан Украины в разных странах мира», — пояснили в ведомстве.

Facenews