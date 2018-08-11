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Водитель на скорости не удержал свой мотоцикл и упал, 13-летняя пассажирка погибла

Суббота, 11 августа, 2018

Трагическое ДТП произошло в соседнем от Горловки городе — Енакиево.

Как сообщили местные СМИ, в темное время суток 20-летний парень не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением мотоцикла, Он выехал за пределы проезжей части, не удержал управление транспортным средством, в результате чего мотоцикл опрокинулся.

Водитель получил тяжкие травмы головы и туловища, 13-летняя пассажирка скончалась на месте.

Еще одно ДТП с пострадавшим ребенком произошло в Кировском. Водитель «Daewoo Matiz», сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и, не справившись с управлением выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. В результате аварии 4-летняя девочка, находившаяся в салоне автомобиля, получила телесные повреждения.

В период летних школьных каникул на подконтрольной «ДНР» территории Донецкой области зарегистрировано уже 20 ДТП с участием детей, в которых 1 подросток погиб, 35 несовершеннолетних были травмированы, среди пострадавших – шестнадцать детей-пассажиров.



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