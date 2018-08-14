В «ДНР» на выходных задержали более двухсот человек

С 10 по 12 августа на подконтрольной самопровозглашенной республике территории проведена очередная операция «Ночной город».

Как заявили в «ДНР», очередной рейд «с целью выявления диверсантов» привел к задержанию граждан, нарушивших режим комендантского часа. На этот раз за его несоблюдение были задержаны 237 человек.

Было проверено около шестисот увеселительных заведений, составлено 77 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде.