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Нацбанк выпустил новые 20 гривен

Вторник, 4 сентября, 2018

Банкнота нового образца будет введена в оборот 25 сентября. Банкноты данного номинала составляют 4,4% от общего количества в наличном обращении.

Национальный банк выпустил новую банкноту номиналом в 20 гривен, которые будут введены в обращение 25 сентября.

Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщается на сайте НБУ.

«Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые. Новыми банкнотами Национальный банк будет замещать изношенные и поврежденные 20-гривневые банкноты образца 2003 года. Постепенно в обращении будет становиться больше новых 20-гривневых банкнот из-за замены изношенных», — говорится в сообщении.

По дизайну новая банкнота наследует обновленные банкноты номиналом 100 и 500 гривен. На новой банкноте сохранен портрет Ивана Франко, но перемещен в центр банкноты (раньше он был справа). Также сохранены цветовая гамма и размер.

Как уточнили в центробанке, на сегодняшний день 20-гривневые банкноты составляют 4,4% от общего количества банкнот в наличном обращении.

 

Корреспондент

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