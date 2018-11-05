Гройсман пообещал 400 миллионов на «теплые кредиты»

В 2019-м году государство планирует выделить на «Теплые кредиты» 400 миллионов гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

Глава правительства уточнил, что за период действия программы с 2014-го года ею воспользовались около 500 тысяч украинских семей.

«(Благодаря программе — ред.) украинцам будет легче приобрести энергоэффективное оборудование: металлопластиковые окна и двери, счетчики для тепла и воды, котлы, теплоизоляционные материалы и прочее», — отметил премьер.

Напомним, общее финансирование «теплых кредитов» в 2018-м году также составило 400 млн. гривен, из них 195 млн. — софинансирование по «теплым кредитам» для ОСМД.

УП