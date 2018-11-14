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В МВФ определили, что нужно Украине для экономического прорыва

Среда, 14 ноября, 2018

Для ускорения экономического роста, нынешние темпы которого не устраивают президента Петра Порошенко, в Украине нужно снизить процентные ставки по кредитам и обеспечить благоприятный бизнес-климат.

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман, передает «Укринформ».

«Для того, чтобы повысить экономический рост, необходимо снизить номинальные процентные ставки», – сказал Люнгман.

Как известно, сейчас учетная ставка Национального банка составляет 18%, жесткая монетарная политика проводится для противодействия инфляции.

Люнгман согласен, что высокие номинальные процентные ставки напрямую связаны с инфляцией, однако они сдерживают внутреннего инвестора, для которого занимать в банках деньги под такой процент довольно дорого.

Вместе с тем, для того чтобы снизить ставки надо побороть инфляцию, Нацбанк в этом направлении делает правильные шаги, уверен поспред МВФ.

По мнению Люнгмана, еще один ключевой момент на пути ускорения экономического роста – это улучшение бизнес-климата в стране, ведь инвесторы, которые присматриваются к Украине с долгосрочной перспективой инвестирования, хотят быть уверены в том, что к ним будет честное и справедливое отношение.

Также в МВФ подчеркнули, что в Украине и в дальнейшем должны воплощать в жизнь реформы, касающиеся судебной системы и борьбы с коррупцией.

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