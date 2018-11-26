В центре Горловки во время пожара погиб мужчина, а в Енакиево пострадали дети

Трагедия произошла в одном из домов на ул.Комсомольская.

24-го ноября возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома. В результате пожара погиб мужчина, 1978 г.р

Сообщается, что огнем были также уничтожены кровать и постельные принадлежности.

Судя по всему, причиной происшествия стала неосторожность при курении.

Кроме того, резонансный пожар произошел в Енакиево. В результате возгорания в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома пострадали три человека, из них двое детей, 2011 и 2013 г.р. Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из задымленной квартиры 4 человека — кроме детей там находились две женщины 1983 и 1961 г.р.

Отмечается, что троих пострадавших пришлось госпитализировать. Причина пожара устанавливается.