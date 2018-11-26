 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В центре Горловки во время пожара погиб мужчина, а в Енакиево пострадали дети

Понедельник, 26 ноября, 2018

Трагедия произошла в одном из домов на ул.Комсомольская.

24-го ноября возгорание произошло в квартире, расположенной на первом этаже пятиэтажного дома. В результате пожара погиб мужчина, 1978 г.р

Сообщается, что огнем были также уничтожены кровать и постельные принадлежности.

Судя по всему, причиной происшествия стала неосторожность при курении.

Кроме того, резонансный пожар произошел в Енакиево. В результате возгорания в квартире на шестом этаже девятиэтажного жилого дома пострадали три человека, из них двое детей, 2011 и 2013 г.р. Прибывшие на место ЧП спасатели вывели из задымленной квартиры 4 человека — кроме детей там находились две женщины 1983 и 1961 г.р.

Отмечается, что троих пострадавших пришлось госпитализировать. Причина пожара устанавливается.



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования