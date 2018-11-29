В ходе ночного рейда в «ДНР» задержали почти триста человек

В комендантский час с 23 по 25 ноября задержали более 280 нарушителей.

Как заявили в самопровозглашенной республике, оперативно-профилактическую операцию «Ночной город» проводили «в целях выявления диверсионно-разведывательных групп, а также недопущения фактов совершения преступлений и правонарушений в ночное время суток».

Отмечается, что на выходных за нарушение комендантского часа задержано 281 человек. Составлены 77 протоколов по факту распития алкогольных и слабоалкогольных напитков в запрещенных местах или за появление в общественных местах в пьяном виде. Сотрудники «ГАИ ДНР» составили 25 админпротоколов, из них 10 — за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.