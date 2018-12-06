В Горловке заявили о росте производства на «Стиролбиофарме»

Четверг, 6 декабря, 2018
Об этом написали подконтрольные «ДНР» интернет-издания.
«Сегодня ассортимент выпускаемой продукции ООО «Стиролбиофарм» составляет 42 наименования. Несмотря на многочисленные трудности, темпы роста производства неуклонно растут. Предприятие постоянно расширяет номенклатуру выпускаемой продукции», — говорится в сообщении.
«В 2018-м году состоялся запуск производства новых препаратов, содержащих макро-, микроэлементы: «ЦинкМакс», «ФерроМакс», «МагнийМакс», «Меломакс» и «Йодомакс», рецептура которых разработана специалистами ООО «Стиролбиофарм». Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем разрабатывать и внедрять в производство препараты, которые остро необходимы в Республике»,- рассказал директор предприятия Максим Лебедев.
Отмечается, что представленный препарат «Фолиевая кислота» (витамин В9) является водорастворимым витамином, необходимым для роста и развития кровеносной и иммунной систем. Недостаток фолиевой кислоты может вызвать мегалобластную анемию у взрослых, а прием фолиевой кислоты во время беременности снижает риск развития дефектов нервной трубки плода. Также фолиевая кислота необходима при лечении полиневритов и полинейропатий.