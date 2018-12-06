 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В Украине введут новый вид социальной помощи

Четверг, 6 декабря, 2018

Для лиц, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группы инвалидности, с 1 января 2019 года будет выплачиваться социальная помощь.

Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, выступая на заседании правительства.

«С 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность», — сказал Рева.

Он уточнил, что соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов, и Министерство социальной политики его полностью реализует.

«Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи. Это еще один важный шаг при поддержке государством семей, которым это больше всего необходимо», — подчеркнул министр социальной политики.

В то же время он заметил, что «в следующем году прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность, повышается на 9,4%, и будет составлять с декабря следующего года 1638 грн. в месяц».

Соответственно, отметил Рева, будут расти размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

AВСnews



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования