В Украине введут новый вид социальной помощи

Четверг, 6 декабря, 2018
Для лиц, которые ухаживают за детьми с тяжелыми заболеваниями, но еще не имеющими группы инвалидности, с 1 января 2019 года будет выплачиваться социальная помощь.
Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева, выступая на заседании правительства.
«С 1 января 2019 года вводится новый вид социальной помощи для лиц, которые ухаживают за детьми, больными тяжелыми заболеваниями, но которым еще не установлена инвалидность», — сказал Рева.
Он уточнил, что соответствующий закон был принят по инициативе ряда народных депутатов, и Министерство социальной политики его полностью реализует.
«Правительством на прошлом заседании утвержден порядок предоставления такой помощи. Это еще один важный шаг при поддержке государством семей, которым это больше всего необходимо», — подчеркнул министр социальной политики.
В то же время он заметил, что «в следующем году прожиточный минимум для лиц, которые утратили трудоспособность, повышается на 9,4%, и будет составлять с декабря следующего года 1638 грн. в месяц».
Соответственно, отметил Рева, будут расти размеры государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.