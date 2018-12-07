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Все машины, застрявшие в «серой зоне», ночью пропустили через КПВВ

Пятница, 7 декабря, 2018

Все люди, застрявшие в «серой зоне» на ближайшем от Горловки КПВВ, ночью были пропущены на подконтрольную украинской власти территорию.

Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«Все люди, застрявшие в «серой зоне» покинули опасную зону. Все пропущены на контролируемую Украиной территорию… Тяжелая ночь. Отдельная благодарность командующему операции и пограничной службе!», — написал он.

Вчера, 6-го декабря, последнюю группу из 20 автомобилей, которая направлялась со стороны Горловки, вооруженные формирования «ДНР» выпустили из своего пункта за 10 минут до закрытия украинского КПВВ «Майорское».

Как сообщил представитель Уполномоченного в Луганской и Донецкой областях в Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Павел Лисянский на своей странице в «Фейсбуке», 44 человека(17 машин) на украинский «ноль» прибыли через несколько минут после закрытия КПВВ.

«Мы связались со штабом ООС, и попросили в порядке исключения вызвать все службы на КПВВ и осуществить процедуру пропуска людей. Через короткий промежуток времени, из штаба мне сообщили, что командующий ООС Сергей Наев отдал распоряжение о пропуске этих людей на подконтрольную территорию Украины», — написал Лисянский.

Евгений Каплин уточнил, что сначала всех людей (17 автомобилей), оставшихся между позициями сторон на ночь, запустили сотрудники ГПСУ в палатку обогрева. В палатке с 10 кроватями оказались 44 человека, включая троих детей и пятерых людей с инвалидностью.

Через несколько часов всех их пропустили на контролируемую территорию. «Дальше. На мирную землю», — отметил Каплин.

ОстроВ



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